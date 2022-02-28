Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Borrell: Putin ile iş birliği yapanlar için yaptırımları artıracağız
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Birliği Ukrayna'ya desteği artırıyor. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya ve ona destek veren ülkelere yaptırımların artacağı sinyalini verdi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'da çok sayıda sivilin kayıp olduğuna dikkati çekti.
Kiev yönetimine askeri desteklerinin artacağını vurguladı.
Rusya'ya ve ona destek veren ülkelere ise yaptırımların artacağı mesajını veren Borrell, Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımların geri dönüşü olmadığını, Moskova'nın vereceği karşılığa hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.
Rusya'nın ağır bir bedel ödetebileceği, enerji piyasasında kargaşa yaşanabileceği uyarısında da bulundu.
Borrell, Kremlin ile ilişkilerin artık ticaret ile belirlenemeyeceğini de dile getirdi.
Etiketler: Avrupa Birliği Rusya Son Dakika Ukrayna
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