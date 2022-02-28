Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepkiler dinmiyor.

Rusya'da başta başkent Moskova olmak üzere farklı kentlerde binlerce kişi sokaklara döküldü, saldırılara tepki gösterdi. Gösterilerde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.

İngiltere’nin Oxford kentinde toplanan yüzlerce kişi Ukrayna’ya destek mesajı verdi.

Hollanda’da ise binlerce kişi Amsterdam’da bir araya geldi. "Ukrayna'yı bugün destekleyin!" sloganları yükseldi.

Ukrayna için dua ettiler

Binlerce göstericinin toplandığı bir diğer kent, Çekya'nın başkenti Prag’dı. “Savaşı durdurun” yazılı dövizler dikkat çekti.

Portekiz’de hem gösteriler düzenlendi hem de kiliseye gidenler Ukrayna için dua etti. Portekiz Cumhurbaşkanlığı Sarayı da Ukrayna bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.

Rus büyükelçilikleri önünde protesto gösterileri düzenlendi

Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Rusya büyükelçiliği önünde onlarca aktivist yere yattı. Siren çalınarak Ukrayna’ya yönelik saldırılar protesto edildi.

“Savaşı durdurun...” sesleri Japonya’da da yükseldi. Ülkede yaşayan Ukraynalılar ile Ruslar saldırıları protesto etti. Göstericiler, "Putin'i Durdurun" ve "Ukrayna'ya Barış Getirin" yazılı pankartlar taşıdı.

Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da göstericiler "Ukrayna Kazanacak" dedi, Tayland’da ise göstericiler Rusya'nın Bangkok'taki büyükelçiliği önünde toplandı.

