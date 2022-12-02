Olay, ülkenin güneybatısındaki Mannheim'da salı akşamı meydana geldi.

Mannheim savcılığı ve polisinin dün yaptığı ortak açıklamaya göre zanlı, "gelen sesten rahatsız olduğu için" 79 yaşındaki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı.

Hastane personeli duruma müdahale edip hastaya oksijen verilmesinin hayati önem arz ettiğini iletti.

Ancak ilerleyen saatlerde yaşlı kadın ventilatöre bir kez daha müdahale etti.

72 yaşındaki zanlı, cinayete teşebbüsten yargılanıyor.

Yetkililer, solunum cihazı kapatılan hastanın yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğünü bildirdi.

Hayati tehlikesi bulunmayan hastanın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.