Sol Parti'nin konuya ilişkin önergesine verilen cevapta, bu yılın üçüncü çeyreğinde ülke genelinde Müslümanlara yönelik 120 İslam karşıtı suçun kaydedildiği belirtildi.

20 suç eylemindeki 10 kişinin yaralandığı ancak hiçbir şüphelinin gözaltına alınmadığı ifade edildi.

Hükümetin verdiği yanıtta, kaydedilen suçlar arasında "hakaret", "halkı kışkırtma", "mülke zarar verme" ve "anayasaya aykırı örgütlerin sembollerinin kullanılması" da yer aldı.

Camilere de 11 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Federal Başsavcılığın, İslam karşıtı ve Müslüman karşıtı suçlar işlendiği iddiasıyla herhangi bir ön kovuşturma başlatmadığı kaydedildi.

Almanya'da İslam karşıtı saldırılar, 2022'nin ilk çeyreğinde 83, ikinci çeyreğinde 69 olarak tespit edilmişti.

Ülkede Müslümanlara ve camilere karşı 2021'de 662, 2020'de 901, 2019'da 884 İslamofobik saldırı kayıtlara geçmişti.