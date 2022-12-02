Liberal Demokrat Partinin, İngiltere'nin 227 bölgesinde 10 ambulans birliğine ait araçlara dair talep ettiği istatistiklerde, ülke genelinde ambulans bekleme süreleri paylaşıldı.

İstatistiklerde bazı kırsal bölgelerde acil durum için 7 dakikada gelmesi beklenen ambulansların, 15 dakika veya daha fazla sürede geldiği belirtildi.

Ortalama bekleme süresinin 15 dakika 20 saniye olduğu Orta Devon'un en fazla ambulans beklenen bölge olduğu; buradaki bekleme süresinin Batı Londra'dakinin (5 dakika 48 saniye) neredeyse 3 kat fazla olduğu kaydedildi.

7 dakikada adrese varma hedefine ulaşılamıyor

İngiltere'nin yüzde 83'ünde ambulansların, çok ciddi hastalıkları kapsayan birinci kategori aramalarından sonraki 7 dakikada adrese varma hedefine ulaşamadığı bilgisi paylaşıldı.

İkinci kategori aramalarında ise adrese ulaşma hedefi 18 dakika iken 22 bölgede bekleme sürelerinin bir saat veya daha fazlayı bulduğu bildirildi.

Cornwall'da ikinci kategori aramalarında bekleme sürelerinin 1 saat 41 dakikayla rekor kırdığı, 2 yıl önce ise bu sürenin 32 dakika olduğu belirtildi.

BBC: 100 binden fazla ambulans 1 saat geç kaldı

BBC'de dün yayımlanan bir araştırmada İngiltere genelinde bir hafta içinde, kaza ve acil durum birimi hariç 100 binden fazla ambulans aracının, çağrıldığı yere bir saatten daha geç vakitte geldiği ortaya çıkmıştı.

Bu bekleme süresinin 2010'dan bu yana en yüksek rakam olduğu kaydedilmişti.