1942'de İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD, Kanada ve İngiltere nükleer silah üretmek için bir proje başlattı.

İlk nükleer bomba denemesi 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde yapıldı.

Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombaları

ABD, bundan 20 gün sonra Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerini atom bombaları ile hedef aldı.

Bu saldırılarda 220 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yerleşim yerleri hayalet şehre dönüştü.

SSCB'nin ilk nükleer silah denemesi 1949

Tarihte ilk ve son kez nükleer silahlar bir savaşta kullanılmış oldu ancak "nükleer silahlanma yarışı" henüz yeni başlamıştı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ilk nükleer silah denemelerini 1949 yılında yaptı.

"Soğuk Savaş" olarak adlandırılan İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde iki ülke nükleer silah sayısını artırmak ve etkisini geliştirmek için yoğun çaba harcadı.

Putin'den nükleer güçlere talimat

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in çıkışı, ülkelerin nükleer silah kapasitelerini bir kez daha gündeme getirdi.

"Üçüncü dünya savaşı nükleer karakterli ve yıkıcı olacak"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da, tehdit gibi bir açıklama geldi. Lavrov, "Üçüncü dünya savaşı çıkarsa, bu nükleer ve yıkıcı olur" dedi.

Bugün, 6 bin 255 nükleer başlığı bulunan Rusya, nükleer silahlanma yarışını önde götürüyor. ABD ise 5 bin 550 ile ikinci sırada. Bu iki ülke dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'ından fazlasına sahip.

Diğer ülkeler de nükleer silah geliştirdi ancak ABD ve Rusya kadar etkin olamadı.

Süpersonik füze

Rusya süpersonik füze sisteminde de oldukça etkin.

Kısa ve orta menzilli süpersonik füzelerin yanı sıra kıtalar arası uçuş kapasitesine sahip süpersonik füzeler geliştiriyor.

Budapeşte Memorandumu

1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Ukrayna ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin nükleer kapasitesinin yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapıyordu ve dünyanın üçüncü büyük nükleer gücüydü.

Ukrayna, Belarus ve Kazakistan 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memorandumu ile nükleer silahlarından vazgeçtiler.

Anlaşmada, nükleer silahsızlanma karşısında bu üç ülkenin siyasi ve toprak bütünlüklerine karşı güvenceler yer aldı.

Taraflar arasında İngiltere, ABD ile birlikte Rusya da bulunuyordu.

Belarus'ta nükleer silahlara evet referandumu

Belarus'ta ise dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ülkede anayasal reform paketi kapsamında referandum düzenlendi. Yüzde 65, 2'lik kesim, "evet" oyu kullandı.

Böylece, ülkenin nükleer silahlara ve Rus kuvvetlerine kalıcı olarak ev sahipliği yapmasının yolu açıldı.

Haber: Enes Boyraz