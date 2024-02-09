Puslu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AFP 09.02.2024 09:26

Nükleer füzyon enerjisinde dünya rekoru kırıldı

İngiltere'deki bilim insanları Perşembe günü, Ortak Avrupa Torus (JET) makinelerini kullanarak yaptıkları son deneyde füzyon enerjisi üretme rekorunu kırdıklarını duyurdular.

Nükleer füzyon enerjisinde dünya rekoru kırıldı

Nükleer füzyon, güneşin ısı üretmek için kullandığı sürecin aynısı.

Destekleyenler, bunun bir gün bol, güvenli ve temiz bir enerji kaynağı sağlayarak iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olabileceğine inanıyor.

Birleşik Krallık Atom Enerjisi Otoritesi (UKAEA), İngiltere Oxford yakınlarındaki JET tesisindeki bir ekibin, 0,2 miligram yakıt kullanarak beş saniye boyunca 69 megajoule ürettiğini ve 2022'de kırılan önceki rekoru 10 megajoule geride bıraktığını söyledi.

Bu, yaklaşık 41 bin eve beş saniye boyunca elektrik sağlamaya yetiyor.

UKAEA CEO'su Ian Chapman, "JET, günümüz tesisleriyle mümkün olduğu kadar santral koşullarına yakın bir şekilde çalıştı ve mirası gelecekteki tüm santrallere yaygın olacak" dedi.

JET'in tokamakında ( plazma tutucu sistem) her ikisi de hidrojen izotopları olan döteryum ve trityumun her biri 0,1 miligram, plazma oluşturmak için güneşin merkezinden 10 kat daha yüksek sıcaklıklara ısıtıldı.

Bu karışım, dönerken mıknatıslar kullanılarak yerinde tutuldu, kaynaştı ve muazzam enerjiyi ısı olarak serbest bıraktı.

Yeni rekora rağmen JET, kendisini üretmek için harcanan enerjiden daha fazlasını üretmedi.

Jet ilerleyen dönemde, enerji üretme sürecinin daha uzun süre devam etmesini sağlayacak süper iletken elektromıknatıslarla donatılacak.

Her şey yolunda giderse, prototip bir füzyon enerji santrali 2050 yılına kadar hazır olabilir.

ETİKETLER
Nükleer Santral
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'de Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik saldırılarında en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:41
Kırmızı ışık ihlali yapan eski Kırkpınar ağası kendini ihbar etti
09:40
Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğradılar: 2 ölü
09:31
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:19
İsrail'in Gazze'de Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik saldırılarında en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi
09:16
Japonya'da santral işleticisinden radyoaktif maddeli su sızıntısı sonrası özür
Chicago Otomobil Fuarı
Chicago Otomobil Fuarı
FOTO FOKUS
MHP 55 yaşında
MHP 55 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ