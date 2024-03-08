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Dünya
AA 08.03.2024 10:41

Norveç'ten Ukrayna için mühimmat girişimine 153 milyon dolar

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Çekya'nın Ukrayna'ya mühimmat sağlanması için başlattığı girişime 153 milyon dolar tahsis edeceklerini bildirdi.

Norveç'ten Ukrayna için mühimmat girişimine 153 milyon dolar

Başbakan Store, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'ya direnebilmek için acilen çok miktarda mühimmata ihtiyaç duyduğunu ve Çekya'nın Ukrayna'ya cephane satın alınması için başlattığı girişime 1,6 milyar Norveç kronu (yaklaşık 153 milyon dolar) ayıracağını belirtti.

Mühimmat eksikliğinin Ukrayna'nın kendini savunma gücünü kısıtladığına işaret eden Store, mühimmat tedarikinin Kiev'e şiddetli saldırılara karşı koyma özgürlüğü vereceğini aktardı.

Norveç hükümetinden yapılan açıklamada da Norveç Silahlı Kuvvetlerinin kendi stoklarından mühimmat bağışlanmasının yanı sıra Danimarka'yla Ukrayna'ya mühimmat toplanması konusunda işbirliği yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kiev'e 2024'te askeri destek sağlamak için önemli kararlar alındığı, Norveç, Avrupa Birliği ve müttefiklerinin uzun vadede savunma sanayisinin üretim kapasitesini artıracak önlemleri uygulamaya koyduğu aktarıldı.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Norveç ve Avrupa'nın Çekya'nın başlattığı girişime desteğinin acilen çok miktarda mühimmata gereksinim duyan Ukrayna'ya yardımcı olacağını umduğunu kaydetti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını uluslararası hukukun açık bir ihlali ve ülkesinin güvenlik politikasının önündeki en büyük zorluk olarak niteledi. Eide, başka hiçbir kriz ya da çatışmanın Norveç'in güvenliğini bu derece etkileme potansiyeli bulunmadığını belirtti.

Çekya Cumhuriyeti, Ukrayna'ya dünya genelinde yüz binlerce tank ve top mermisi alınması için girişim başlatmıştı. Financial Times'a göre, girişim kapsamında Ukrayna'ya 1,5 milyar dolarlık cephane sağlanacak.

Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu mühimmat eksikliğinin nedeni olarak ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları içeren pakete hala onay vermemesi gösteriliyor.

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