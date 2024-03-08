Duman 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.03.2024 10:00

Brent petrolün varil fiyatı 83,52 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​83,52 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 83,52 dolar

Dün 83,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 artarak 83,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,58 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD ve en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen olumlu ekonomik göstergeler etkili oldu.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin yayımladığı verilere göre, Çin'in petrol ithalatı yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı.

ABD'de ise Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkedeki benzin stokları geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil, distilat stokları ise 4 milyon 100 bin varil ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

Söz konusu veriler, Çin ve ABD'de talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarına olumlu yansıdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki sunumunda, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin verdiği sinyaller de fiyat artışlarında etkili oldu.

Powell, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden uzak olmadıklarını belirterek, politika yapıcıların çok geç faiz indirimine gidilmesi durumunda oluşacak risklerin de farkında olduğunu kaydetti.

Ayrıca, Yemen'de İran destekli Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırıları da bölgedeki gemi trafiğine etki ederek petrol fiyatlarını artırıyor.

Husiler, dün ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine 2 saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD ve İngiltere, Husilerin Kızıldeniz'de İsrail gemileri ve müttefiklerini hedef alan saldırılarına yanıt olarak Hudeyde kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Brent petrolde teknik olarak 83,64 ile 83,81 dolar aralığının direnç, 83,25 ile 83,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol Dolar Benzin Akaryakıt Altın
Sıradaki Haber
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda Gazze'yi görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:14
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
10:15
Bakan Yerlikaya: Dünya tarihi birçok kez göstermiştir ki farklı düşünenler, fark yaratırlar
10:07
Mahzen-3 operasyonunda yakalanan 52 şüpheli adliyede
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
10:01
1 saat polisten kaçtı, yakalanınca "Devlete saygımız sonsuz" dedi
10:04
Bakan Yumaklı: Su ve sulama projelerine toplam 2,4 trilyon lira yatırım yapıldı
Gazze, İsrail saldırıları altında ramazan fenerleriyle mübarek ayı karşılamaya hazırlanıyor
Gazze, İsrail saldırıları altında ramazan fenerleriyle mübarek ayı karşılamaya hazırlanıyor
FOTO FOKUS
TRT'nin kadın servis şoförü
TRT'nin kadın servis şoförü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ