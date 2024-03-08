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Dünya
BBC 08.03.2024 09:07

Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı

Bilim insanları İngiltere'nin Güneybatı kıyılarında bulunan falezlerde, dünyanın bilinen en eski fosilleşmiş ormanını bulduklarına inanıyor.

Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı

Fosilleşmiş orman, Somerset bölgesinde bulunan Minehead'deki kumtaşından oluşan yüksek rakımlı falezlerde bulundu.

Cambridge ve Cardiff Üniversiteleri'nden araştırmacılar, buluşlarının Britanya'daki en eski fosilleşmiş ağaçlar ve dünyanın da bilinen en eskileri olduğunu söylüyor.

Kalamopiton diye bilinen ağaçlar, palmiye ağaçlarını andırıyor.

Günümüzdeki ağaçların "prototipi" diye tanımlanan ağaçların en büyüğü iki ila dört metre uzunluğunda.

Araştırmacılar, bitki fosillerini, kalıntılarını ve ayrıca ağaç gövdesi fosillerini ve kök izleri buldu.

Fosiller, ağaçların çevreyi nasıl şekillendirdiklerini, nehir yataklarını ve kıyı şeritlerini yüzlerce milyon yıl önce nasıl dengede tuttuklarını gösteriyor.

Araştırmanın yazarlarından Cardiff Üniversitesi Dünya ve Çevre Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Christopher Berry "Dünya genelinde 30 yıldır bu tür ağaçları araştırdığımdan, ağaç gövdelerinin fotoğraflarını ilk gördüğümde ne olduklarını anladım" dedi.

"Evime bu kadar yakın bir yerde görmek harikaydı. Ama en önemli bulguları, ilk kez bu ağaçları büyüdükleri yerlerde görmek verdi."

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