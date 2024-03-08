Biden'dan Gazze'de 6 haftalık acil ateşkes çağrısı

ABD Başkanı Biden, Kongre'de "Birliğin Durumu" konuşmasını gerçekleştirdi.

Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuşan Biden, 6 haftalık ateşkese acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Biden, Gazze sahilinde acil yardımlar için geçici bir rıhtım kurulacağını duyurdu.

ABD ordusuna, bu misyona liderlik etmesi için talimat verdiğini kaydetti.

Kongre'ye Ukrayna çağrısı

Biden, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın silaha ihtiyacı olduğunu söyledi, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahları sağlama konusunda Kongre'ye destek çağrısı yaptı.

Öte yandan Filistin destekçisi göstericiler, konuşmasını yapmak üzere Kongre'ye gittiği sırada Biden'ın konvoyunun yolunu kesti.

Gazze'de acil ateşkes sloganları atan göstericiler, oturma eylemi yaptı.

Eylem nedeniyle Biden'ın Kongre'deki konuşması bir süre gecikti.