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Dünya
TRT Haber-AA 08.03.2024 06:32

Londra'nın ünlü caddesi ramazan ışıklarıyla aydınlatıldı

İngiltere’nin başkenti Londra'nın ünlü turistik mekanlarından Piccadilly Caddesi, bu yıl ramazan ayına özel sokak süslemeleriyle donatıldı. "Mutlu Ramazanlar" mesajıyla süslenen hilal şeklindeki ışıklar büyük ilgi gördü, ramazan coşkusunu ve ruhunu Londra'ya taşıdı.

Londra'nın ünlü caddesi ramazan ışıklarıyla aydınlatıldı

Ramazan ayının coşkusu, Londra’nın ünlü caddesi Piccadilly’ye taşındı. Cadde, ramazan ayı için özel olarak tasarlanmış ışıklarla donatıldı.

Ramazan ışıkları ilk defa gecen yıl Londra'da sokakları aydınlatmıstı. Bu yıl da gelenek degısmedı. Yeni ışıklarla birlikte ramazan ruhu ve coşkusu Londra sokaklarına taşındı.

Ramazan ışıklandırmaları Müslüman kuruluşlar ve bağışçılar tarafından desteklendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan: Bu atmosferle gerçekten gurur duyuyorum

Işıkların açılışı, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ın katıldığı törenle yapıldı.

Sadık Khan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu atmosferle gerçekten gurur duyuyorum. Londra'da kutlanacak çok fazla çeşitliliğimiz var. Londra’da farklı dinlerden birçok insan var. Müslümanlara saygı duyulması ve Batı'nın kutlamalara kucak açması, işte bu Londra'nın en güzel yanı."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ramazan ışıkları hem Londralılar hem de turistler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Işıklar, bugünden itibaren 12 Nisan'a kadar açık kalacak.

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İngiltere Ramazan Ayı
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