Filistin yanlısı göstericiler Biden'ın kullandığı güzergahı kapattı

ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.
Filistin yanlısı göstericiler ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunun yolunu kapattı. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/ByDl7CCABS pic.twitter.com/QMVgmLo4EU— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2024
Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.
ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.
Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor.