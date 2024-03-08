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Dünya
TRT Haber-AA 08.03.2024 04:52

Filistin yanlısı göstericiler Biden'ın kullandığı güzergahı kapattı

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kapatarak Gazze'de acil ateşkes talep etti.

Filistin yanlısı göstericiler Biden'ın kullandığı güzergahı kapattı

ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.

 

 

Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

 

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