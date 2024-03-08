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Dünya
AA 08.03.2024 10:27

Hollanda’da İslami kuruluşlardan "Herzog’un ziyareti kabul edilmesin" çağrısı

Hollanda’da İslami kuruluşlar, Kral Willem Alexander’a, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ziyaretini kabul etmemesi çağrısında bulundu.

Hollanda’da İslami kuruluşlardan "Herzog’un ziyareti kabul edilmesin" çağrısı

"K7" olarak adlandırılan, yaklaşık 200 caminin üyesi olduğu yedi İslami kuruluş platformundan yapılan basın açıklamasında, Herzog'un ülkeyi ziyaretinin Filistin halkının kaderiyle ilgilenen ve adalete değer veren herkes için büyük bir darbe olacağı belirtildi.

Açıklamada, Herzog’un pazar günü Hollanda'yı ziyaret edeceği ve başkent Amsterdam’da Kral Alexander’ın açılışını gerçekleştireceği Ulusal Holokost Müzesi'nde konuşma yapacağı bildirildi.

Herzog’un ziyaretinin kabul edilmemesi çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'deki masum çocuklara, babalara, annelere terörist muamelesi yapılması gerektiğini söyleyen ve bu şekilde ölümlerini meşrulaştıran devlet başkanı olan bir kişinin, Hollanda hükümetinden hiç kimse tarafından hoş karşılanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle Kralımız tarafından."

Açıklamada, K7'nin yanı sıra birçok Yahudi derneğinin ve insan hakları örgütlerinin de Herzog’un Hollanda’ya gelişine karşı çıktığı kaydedildi.

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