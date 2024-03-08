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Dünya
AA 08.03.2024 10:26

Kuzey Kore topçu atış tatbikatı gerçekleştirdi

Kuzey Kore, "fiili savaş kabiliyetlerini arttırmak amacıyla" topçu atış tatbikatı yaptı.

Kuzey Kore topçu atış tatbikatı gerçekleştirdi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, topçu birliklerinin savaşa hazırlık durumlarını ve fiili savaş kabiliyetlerini arttırmak amacıyla yapılan topçu atış tatbikatına Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı.

Düşman başkentini vuruş menziline sokarak caydırıcılık adına önemli bir görev icra eden uzun menzilli topçu birliklerinin atışlarıyla başlayan tatbikatta ülkenin "kendini savunmaya yönelik askeri kapasitesinin güçlendirilmesi" de hedeflendi.

Kim, burada yaptığı konuşmada, tatbikata katılan tüm topçu birliklerinin savaş için seferberliğe hazır olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kuzey Kore lideri, ordudaki tüm topçuları, tatbikatta olduğu gibi gerçek savaşta da kendilerine verilen görevleri hızlı ve doğru şekilde ifa etmeleri için hazırlamak gerektiğini vurguladı.

Güney Kore, Kuzey'in olası provokasyonuna misliyle karşılık verecek

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından söz konusu tatbikata ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne doğru topçu atış tatbikatı yaptığı doğrulanırken, Pyonyang'ın bir provokasyon gerçekleştirmesi halinde buna misliyle karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Güney Kore ile ABD, 4 Mart'ta "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikat başlatmıştı.

Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.

Kuzey Kore ise bu tür ortak askeri tatbikatları bir işgal provası olarak nitelendirirken, Seul ve Washington ise askeri tatbikatların savunma amaçlı olduğunu belirtiyor.

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