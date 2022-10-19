Polis sözcüsü Ørjan Djuvik, yaptığı açıklamada, Norveç'te birçok havaalanını işleten, devlete ait Avinor şirketinin yerel saatle 04.15 civarında dron tespit ettiğini bildirdi.

Djuvik, "Birden fazla dron olduğundan henüz emin değiliz ancak şu an en az bir tane dron olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Norveç Haber Ajansı (NTB), insansız hava aracının deniz ana üssüne yakın uçtuğunu, hava sahasının bir süreliğine kapatıldığını kaydetti.

Polis yetkilileri, herhangi bir şüpheye rastlanmadığını aktardı.