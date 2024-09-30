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Dünya
AA 30.09.2024 22:02

Norveç, yasa dışı girişlere karşı Rusya sınırına tel örgü çekmeyi planlıyor

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, ülkeye yasa dışı girişleri önlemek için Rusya sınırına tel örgü çekmeyi planladıklarını duyurdu.

Norveç, yasa dışı girişlere karşı Rusya sınırına tel örgü çekmeyi planlıyor

Adalet Bakanı Mehl, Norveç'te yayın yapan NRK radyosuna konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehl, Norveç hükümetinin ülkeye yasa dışı girişlerin önüne geçmek ve güvenliği artırmak için Rusya sınırına tel örgü çekmek, sınırda görev alan personel sayısını artırmak gibi çeşitli önlemler üzerinde çalıştığını bildirdi.

Sınıra çekilmesi planlanan tel örgünün tek başına caydırıcı olmayacağını dile getiren Mehl, tellerde insanların sınıra yaklaştıklarını tespit etmeye yarayan sensörler olacağını kaydetti.

Mehl, "Bu, Norveç ile Rusya arasındaki sınırın tamamında ya da bir kısmında geçerli olabilecek bir önlem" dedi.

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Finlandiya, Rusya sınırındaki geçiş noktalarını süresiz kapattı

Finlandiya, Rusya ile kara sınırını kapatmıştı

Geçen sene Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından gerekli belgeleri olmayan 1300'den fazla göçmen, Rusya üzerinden ülkeye girmişti. Bunun üzerine Helsinki yönetimi, 28 Kasım 2023'te Rusya ile kara sınırını kapatmıştı.

Finlandiya, 4 Nisan 2024'te aldığı kararla, Rusya sınırında daha önce kapatılan geçiş noktalarıyla bazı limanların süresiz kapalı kalacağını duyurmuştu.

2023'te ve bu yılın başlarında gelen göçmenlerin çoğu Afganistan, Mısır, Irak, Somali, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden geliyor.

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