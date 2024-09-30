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Dünya
AA 30.09.2024 21:36

BM: Engellemeler nedeniyle Gazze'de yağışlı döneme hazırlık yapamıyoruz

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in engellemeleri nedeniyle insani yardım örgütlerinin Gazze'de yağışlı dönem için yeterli hazırlık yapamadığını bildirdi.

BM: Engellemeler nedeniyle Gazze'de yağışlı döneme hazırlık yapamıyoruz
[Fotograf: AA]

OCHA, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yağışlı dönem ve olası sellerin Gazze'de halihazırda çok zor olan durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulunulan açıklamada, bunun sağlık sorunları ve daha fazla yerinden edilmeyi tetikleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye kesintisiz erişimi engellediği, bu nedenle yağışlı dönem için yeterli hazırlık yapılamadığı ifade edildi.

"Gazze'de yaklaşık 34 bin çocuk ile 215 geçici öğrenim alanı selden çok ciddi etkilenir." uyarısı yapılan açıklamada, BM ve insani yardım örgütlerinin kış dönemi için yeni plan hazırladığı belirtildi.

Açıklamada, yardım planını uygulamak için 242 milyon dolara ihtiyaç olduğu aktarıldı.

Yardım planını uygulamak için kesintisiz erişimin şart olduğu vurgulanan açıklamada, aynı zamanda yeterli yakıt ve güvenli hareket sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

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