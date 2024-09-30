İsrail, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri "askeri yasak bölge" ilan etti

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu.

ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Lübnan'a "karadan sınırlı işgaline" her an başlayabilir.

Lübnan’a kara saldırısı olacak mı?



Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini "askeri yasak bölge" ilan etti. @trthaber ekibi bölgeden son durumu aktardı. pic.twitter.com/xrgv44yi6o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2024

CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara saldırısı düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söylemişti.