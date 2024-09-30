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Dünya
AA 30.09.2024 21:24

İsrail, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri "askeri yasak bölge" ilan etti

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini "askeri yasak bölge" ilan ettiğini ve buralara girişin yasaklandığını bildirdi.

İsrail, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri "askeri yasak bölge" ilan etti

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu.

ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Lübnan'a "karadan sınırlı işgaline" her an başlayabilir.

 

CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara saldırısı düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söylemişti.

İsrail, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri "askeri yasak bölge" ilan etti

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