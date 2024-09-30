Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 30.09.2024 20:58

Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma

Rusya’ya ait savaş uçağı, kendisine önleme yapan ABD savaş uçağına tehlikeli şekilde yaklaşarak az daha kazaya neden oluyordu.

Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rus ve ABD savaş uçakları arasında tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşti.

Rusya’ya ait savaş uçaklarına önleme yapan ABD savaş uçağına, Rusya’ya ait Su-35 tipi savaş uçağının tehlikeli şekilde yaklaşması az daha kazaya neden oluyordu.

ABD tarafından paylaşılan görüntülerde, ABD savaş uçağının tehlikeli şekilde yakınından geçen Rus savaş uçağının ABD savaş uçağının manevra yapmasına neden olduğu ve bölgeden uzaklaştığı görüldü.

ABD Kuzey Komutanlığı ve Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı Komutanı General Gregory Guillot, yaşanan olayı kınayarak, “23 Eylül 2024 tarihinde NORAD uçakları Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rus askeri uçaklarına güvenli ve disiplinli bir önleme uçuşu gerçekleştirmiştir. Bir Rus Su-35 uçağının davranışı güvensiz, profesyonelce değildi ve herkesi tehlikeye attı. Profesyonel bir hava kuvvetlerinde görebileceğiniz bir şey değil” dedi.

ETİKETLER
Rusya ABD
Sıradaki Haber
BM: Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
İsrail Lübnan konusunda ABD'yi bilgilendirdi
22:40
Antalya’da hortum ev ve seralara zarar verdi
22:27
Beyrut’taki reklam panolarına, “Lübnan için dua et” afişleri yansıtıldı
22:21
İsrail Lübnan'ın güneyi ve Bekaa kentine saldırdı: 8 kişi öldü
22:35
İsrail askeri araçları, Lübnan sınırına hareket ediyor
22:10
Lübnan ordusu, İsrail sınırına yakın bazı noktaları boşaltarak geri çekildi
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
FOTO FOKUS
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ