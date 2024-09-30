ABD: İsrail Lübnan'ı "karadan sınırlı işgale" her an başlayabilir

CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının seyrine ilişkin değerlendirme yaptı.

ABD'li yetkili, hafta sonu İsrailli ve Amerikalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerin ardından "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara operasyonu düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söyledi.

Aynı yetkili, İsrail'in bu bölgede Hizbullah'a ait bazı altyapı tesislerini hedef alacağını belirttiğini ve son birkaç gündür zaten "küçük baskınlar" yaptığını dile getirdi.

İsrail'in 2006 yılındaki gibi kapsamlı bir işgale hazırlandığına inanmadıklarını vurgulayan ABD'li yetkili, İsrail'in daha önce planladığından daha sınırlı bir saldırı düzenleyeceğine inandıklarını kaydetti.

Söz konusu yetkili ayrıca, ABD'nin, bölgede sınırlı olarak başlayan bir saldırının daha büyük bir çatışmaya dönüşme potansiyeli olduğu konusundaki endişelerini İsrailli yetkililere aktardığını belirtti.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.