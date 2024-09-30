Az Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.09.2024 20:42

ABD'de Helene Kasırgası'nın ekonomik kaybı 160 milyar doları bulabilir

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası kaynaklı toplam hasar ve ekonomik kaybın 145 milyar dolar ile 160 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

ABD'de Helene Kasırgası'nın ekonomik kaybı 160 milyar doları bulabilir

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Helene Kasırgası'ndan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminlerini yükseltti.

Buna göre, Helene Kasırgası kaynaklı toplam hasar ve ekonomik kaybın 145 milyar dolarla 160 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

AccuWeather daha önce açıkladığı tahminlerinde, Helene Kasırgası kaynaklı ekonomik kaybın 95 milyar dolar ile 110 milyar dolar arasında olacağını öngörmüştü.

Ekonomik kayba ilişkin tahminlerdeki artışın son 48 saate alınan hasar raporlarını yansıttığı ve Helene Kasırgası'nı ABD tarihinin en maliyetli kasırgalarından biri haline getirdiği kaydedildi.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

ETİKETLER
ABD Kasırga
Sıradaki Haber
Biden'dan İsrail'e Lübnan'a olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:59
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
20:56
BM: Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz
20:51
ABD: İsrail Lübnan'ı "karadan sınırlı işgale" her an başlayabilir
20:48
İsrail: Beyrut Havalimanı yakınında Hizbullah’a ait füze deposunu vurduk
20:46
İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor
20:42
Biden'dan İsrail'e Lübnan'a olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
FOTO FOKUS
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ