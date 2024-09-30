Berlin’de Filistin destekçisi göstericilerin evlerine polis baskını

Almanya’nın başkenti Berlin’de polis, bu sabah dört aktivistin evlerine baskın düzenledi.

Berlin polis ve savcılık makamlarına göre, bu dört erkek, "Filistin yanlısı faaliyetler" yoluyla suç işlemekle suçlanıyor.

Yaşları 18 ile 40 arasında değişen şüpheliler, kamu düzenini bozma, halkı kışkırtma ve anayasa karşıtı örgütlerin sembollerini kullanma gibi suçlarla itham ediliyor.

Evleri basılanlar arasında, Berlin Kültür Bakanı Joe Chialo’ya bir mikrofon standı fırlattığı iddia edilen bir genç de bulunuyor. Chialo, Gazze'deki savaşa karşı İsrail’i eleştiren sanat gruplarının kamu fonlarından yararlanmasını engellemek için baskı uyguluyordu.

Göstericilerden biri, sosyal medyada Filistin yanlısı slogan paylaştığı için soruşturuluyor.

Baskınlarda telefonlar, bilgisayarlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Alman yetkililer, Filistin yanlısı protestoların şiddet ve antisemitizm içerdiğini iddia ederek baskıları artırıyor. Ancak bu eylemler, Gazze'deki savaşta yaşanan zulme dikkat çeken insanları susturma girişimi olarak eleştiriliyor.

Göstericiler, Gazze halkının yaşadığı acılara karşı seslerini duyurmaya çalışırken, Almanya'nın bu sert tavrı özgür düşünceyi baskılamak olarak yorumlanıyor.