Az Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.09.2024 18:53

AB Dışişleri Bakanları Lübnan gündemiyle olağanüstü toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Lübnan gündemiyle olağanüstü çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

AB Dışişleri Bakanları Lübnan gündemiyle olağanüstü toplandı

AB Dışişleri Bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

AB Konseyinden yapılan duyuruda, toplantının gayriresmi formatta olduğu, bu nedenle herhangi bir karar alınmayacağı, yalnızca istişare niteliği taşıdığı ifade edildi.

Borrell, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetlendirmesinin akabinde birçok kez, Lübnan'ın yeni bir "Gazze" olmasının engellenmesi gerektiğini vurgulamış, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında New York'ta geçen hafta bu odakta çok sayıda görüşme yapmıştı.

Öte yandan AB'nin etkili üyelerinden Almanya ve Fransa'dan da İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurması yönünde mesajlar gelmişti.

AB, İsrail'in Gazze'de yol açtığı can kayıpları ve yıkım karşısında sessiz kalmak, hatta bunlara fırsat vermekle eleştiriliyor. Birliğin Lübnan konusunda daha net tavır alıp almayacağı merak ediliyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Lübnan Meclis Başkanı: İsrail, saldırıların durdurulması çabalarını engelliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:59
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
20:56
BM: Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz
20:51
ABD: İsrail Lübnan'ı "karadan sınırlı işgale" her an başlayabilir
20:48
İsrail: Beyrut Havalimanı yakınında Hizbullah’a ait füze deposunu vurduk
20:46
İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor
20:44
ABD'de Helene Kasırgası'nın ekonomik kaybı 160 milyar doları bulabilir
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
FOTO FOKUS
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ