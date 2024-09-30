Çok Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.09.2024 16:48

İşgalci İsrail'in Gazze'de serbest bıraktığı 12 Filistinlide işkence izlerine rastlandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduktan sonra bıraktığı 12 Filistinlinin son derece yorgun ve bitkin olduğu görüldü ve vücutlarında işkence izlerine rastlandı.

İşgalci İsrail'in Gazze'de serbest bıraktığı 12 Filistinlide işkence izlerine rastlandı
[Bir İsrail hapishanesi | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu daha önce alıkoyduğu 12 Filistinliyi Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden serbest bıraktı.

Son derece yorgun ve bitkin haldeki Filistinlilerin vücudunda işkence izleri görünüyordu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını serbest bıraksa da diğerlerinin akıbeti hala bilinmiyor.

İsrail ordusunun daha önce serbest bıraktığı Gazzelilerin sağlık durumlarındaki kötüleşme dikkati çekmiş ve çoğunun çeşitli işkencelere maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 615 Filistinli öldü, 96 bin 359 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Lübnan'ın Baalbek bölgesine düzenlediği saldırılarda 12 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:45
Kontrolden çıkan minibüs kayalıklara böyle çarptı
17:51
Osmaniye'de 1,8 ton sahte bal ele geçirildi
17:52
Erzurum tescilli 58 ürünüyle Türkiye 3'üncüsü
17:32
Aydın'da 8 öğrenci tavuk pilavdan zehirlendi
17:19
ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak
18:01
MEB'den okullardaki temizlik hizmetleriyle ilgili açıklama
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan minibüs kayalıklara böyle çarptı
Kontrolden çıkan minibüs kayalıklara böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ