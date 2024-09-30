İşgalci İsrail'in Gazze'de serbest bıraktığı 12 Filistinlide işkence izlerine rastlandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu daha önce alıkoyduğu 12 Filistinliyi Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden serbest bıraktı.

Son derece yorgun ve bitkin haldeki Filistinlilerin vücudunda işkence izleri görünüyordu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını serbest bıraksa da diğerlerinin akıbeti hala bilinmiyor.

İsrail ordusunun daha önce serbest bıraktığı Gazzelilerin sağlık durumlarındaki kötüleşme dikkati çekmiş ve çoğunun çeşitli işkencelere maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 615 Filistinli öldü, 96 bin 359 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.