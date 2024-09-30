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Dünya
AA 30.09.2024 16:34

ABD'de kimyasal tesis yangını sonrasında havada klor gazı tespit edildi

ABD'nin Georgia eyaletinde kimyasal tesiste çıkan yangının ardından havada insan sağlığına zararlı klor gazı tespit edilmesi nedeniyle 90 bini aşkın kişiye kapalı alanda kalarak tedbir almaları uyarısı yapıldı.

ABD'de kimyasal tesis yangını sonrasında havada klor gazı tespit edildi
[Fotograf: Reuters]

Eyaletin Conyers bölgesinden yetkililer, dün bir kimyasal tesiste çıkan ve birkaç saat içinde kontrol altına alınan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, Çevre Koruma Ajansı ve eyaletteki Çevre Koruma Biriminin yaptığı hava kalitesi kontrolünde, yangın dumanında "zararlı, tahriş edici klor" tespit edildiğini aktararak 90 bini aşkın kişiye bulundukları yerde kapalı alanda kalma talimatı verdi.

Bölge sakinlerine bulundukları yerdeki havalandırma sistemini, kapı ve pencereleri kapatmaları çağrısı yapan yetkililer, yangın nedeniyle yaklaşık 17 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

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