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Dünya
AA 30.09.2024 12:48

Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden Ebu el-Emin, katil İsrail'in saldırısında öldü

Hamas, Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, ülkenin güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden Ebu el-Emin, katil İsrail'in saldırısında öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Açıklamaya göre, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa da hayatını kaybetti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamayla Ebu el-Emin'in ve iki çocuğunun öldüğü saldırıyı resmi olarak üstlendi.

Açıklamada Ebu el-Emin'in hava saldırısıyla hedef alındığı ve öldürüldüğü aktarıldı.

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