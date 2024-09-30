Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden Ebu el-Emin, katil İsrail'in saldırısında öldü

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Açıklamaya göre, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa da hayatını kaybetti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamayla Ebu el-Emin'in ve iki çocuğunun öldüğü saldırıyı resmi olarak üstlendi.

Açıklamada Ebu el-Emin'in hava saldırısıyla hedef alındığı ve öldürüldüğü aktarıldı.