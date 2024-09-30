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Dünya
AA 30.09.2024 12:27

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda, İngilizce yayın yapan birkaç medya kuruluşunda çalışan gazeteci Vefa Ali el-Adeyni'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 174'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri, "Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü" belirtiyor.

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