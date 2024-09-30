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Dünya
AA 30.09.2024 12:45

Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 615'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 615'e yükseldi.

Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 615'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 360 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 615'e, yaralı sayısı da 96 bin 359'a çıktı.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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