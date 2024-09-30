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Dünya
AA 30.09.2024 16:11

Lübnan ordusu: İsrail'in İHA'yla düzenlediği saldırıda bir asker öldü

Katil İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, bir Lübnan askerinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Lübnan ordusu: İsrail'in İHA'yla düzenlediği saldırıda bir asker öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, güneydeki bir askeri kontrol noktasından geçen motosikleti hedef aldı.

İsrail'in İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı sonucu bir asker yaşamını yitirdi.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1208 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1208 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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