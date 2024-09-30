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Dünya
AA 30.09.2024 21:40

UNRWA Genel Komiseri: Gazze yaşanmaz hale geldi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaklaşık bir yıldır İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin "yaşanmaz hale geldiğini" söyledi.

UNRWA Genel Komiseri: Gazze yaşanmaz hale geldi
[Fotograf: AP]

Lazzarini, BM üyesi ülkelerin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinin üzerinden bir yıla yakın sürenin geçtiğini hatırlatan Lazzarini, "Bu bitmeyen bir kabus. Gazze yaşanmaz hale geldi. İnsanlar günlük olarak hastalık, ölüm veya açlıkla karşı karşıya." dedi.

"Gazze'de insanlar bölgenin yüzde 10'unda sıkışıp kaldı." ifadesini kullanan Lazzarini, insanların güvenlik arayışıyla bir yıldır sürekli yer değiştirdiğini ancak Gazze'de böyle bir ortamın olmadığını söyledi.

BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımın görüntüsünü paylaştı
BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımın görüntüsünü paylaştı

Lazzarini, Gazze'deki enkazların arasında yaşayan 620 bin kız ve erkek çocuğunun olduğunu belirterek, BM üyesi ülkeler ve ortaklarına bu çocuklar için hayat kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra eğitimi de öncelik haline getirmek için çağrıda bulunduğunu bildirdi.

Yıllardır yaşanan savaş nedeniyle Filistinlilerin eğitim haklarının elinden alındığını vurgulayan Lazzarini, buradaki çocukların bu haklarına erişmesinin önemine işaret etti.

Lazzarini, işgal altındaki Batı Şeria'da sessiz bir trajedi yaşandığının altını çizerek, "Buradaki kamplara yönelik bir 'güvenlik operasyonu' gerçekleşse bu kamusal altyapının büyük ölçekli yıkımıyla sonuçlanıyor. Fiilen insanlar toplu olarak cezalandırılıyor." dedi.

"Gazze'de bugüne kadar 223 personelimiz öldürüldü"

Bugün yaptıkları görüşmelerde İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki durumu da ele aldıklarını dile getiren Lazzarini, "Hepimiz buradaki gerginliğin yayılması korkusunu yaşıyoruz ve bu şu anda gerçekleşiyor. Lübnan'da UNRWA olarak barınak sağlıyoruz. Bugün itibarıyla 9 farklı noktadaki barınaklarımızda 3 bin 500 kişi var. Barınaklarımızı Filistinli mültecilerin yanı sıra Suriyeli mülteciler ve ülkelerinin güneyinden kaçan Lübnanlılar için de açtık." diye konuştu.

Lazzarini, UNRWA'ın bu süreçte sürekli olarak saldırı altında kaldığını kaydederek, "Gazze'de bugüne kadar 223 personelimiz öldürüldü. Tesislerimizin 3'te 2'si hasar gördü veya yok edildi." dedi.

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