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Dünya
AA 16.06.2026 08:14

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Hoiby, tecavüz davasında 4 yıl hapse mahkum edildi

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, yargılandığı tecavüz davasında 4 yıl hapse mahkum edildi.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Hoiby, tecavüz davasında 4 yıl hapse mahkum edildi

Norveç'te yayın yapan NRK, Oslo Bölge Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında, Hoiby'nin 2 tecavüz suçunun yanı sıra aile içi şiddet ve ağır bedensel zarardan suçlu bulunduğunu aktardı.

Oslo Bölge Mahkemesinin açıkladığı karara göre, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, 4 yıl hapse mahkum edildi.

Hoiby'nin ayrıca 4 kadına toplam 60 bin dolar üzerinde tazminat ödemesine hükmeden mahkeme, sanığın 4 tecavüz suçlamasının 2'sinden beraat ettiğini açıkladı.

NRK, savcılığın Hoiby için 7 yıl 7 ay ceza talep ettiğini, savunma tarafının ise 1 yıl 6 ay ceza öngördüğünü belirtti.

Savunma avukatı Petar Sekulic de basına yaptığı açıklamada, temyiz hakkı bulunan Hoiby'nin serbest bırakılmasını talep edeceklerini söyledi.

Hoiby kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan Prenses Mette-Marit'in sağlık sorunları nedeniyle daha önce Hoiby'nin serbest bırakılması talep edilmiş ancak bu talep reddedilmişti.

Hoiby, 2024'te tecavüz suçlamasıyla 2 kez gözaltına alınmış ancak kendisine yöneltilen bu suçlamaları reddetmişti.

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