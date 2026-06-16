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Dünya
AA 16.06.2026 08:04

Hamas: İngiltere'nin "Palestine Action" kararı, siyonistlerin baskısıyla alınmış bir karar

Hamas, İngiltere'de, İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan "Palestine Action" grubuyla ilgili alınan kararın, politize ve siyonist grupların baskısıyla alınmış bir karar olduğunu belirtti.

Hamas: İngiltere'nin "Palestine Action" kararı, siyonistlerin baskısıyla alınmış bir karar

İngiltere'de Temyiz Mahkemesinin, "Palestine Action" grubunun yasaklanmasının yasal olduğuna hükmetmesinin ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın politize ve siyonist grupların baskısıyla alınmış bir karar olduğu vurgulandı.

Kararın, Filistin haklarını destekleyen ve Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından işlenen soykırımı kınayan her türlü eylemi sindirme amacı taşıdığı kaydedildi.

Bu kararın, ülkelerinin, faşist İsrail'le Filistin halkına karşı suç ortaklığı yapmasına karşı çıkan sesleri bastırmaya dönük umutsuz bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, başta Avrupa'dakiler olmak üzere dünya halklarına, seslerini susturma girişimlerine boyun eğmeme ve İsrail'e ve destekçilerine karşı kapsamlı boykot kampanyaları başlatma çağrısı yapıldı.

İngiltere'de Temyiz Mahkemesi dün, İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan ve geçen yıl yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubunun yasaklanması kararının yasal olduğuna hükmetmişti.

Kararın ardından, Royal Courts of Justice (İngiltere'deki Temyiz Mahkemesi) önünde protesto düzenlenmiş, göstericilere müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

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