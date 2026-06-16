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Dünya
AA 16.06.2026 03:43

İsrailli işgalciler Batı Şeria'da bir köye giden su hattını tahrip etti

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir köye su götüren tek boru hattını tahrip etti.

İsrailli işgalciler Batı Şeria'da bir köye giden su hattını tahrip etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup İsrailli işgalci Ramallah'ın kuzeybatısındaki Ummu Safa ile Deyr es-Sudan köyleri arasındaki El-Haraş bölgesindeki arazileri buldozerlerle kazdı.

Yasa dışı yerleşimlere yol götürmek için yaptıkları kazı sırasında Ummu Safa köyüne su sağlayan tek boru hattını tahrip eden İsrailliler, köyü susuz bıraktı.

Ummu Safa köyünün dört bir yandan yasa dışı yerleşimlerle çevrildiği ve Filistinlilerin, İsraillilerin saldırıları yüzünden arazilerine ulaşamadığı belirtiliyor.

Batı Şeria'daki kent, köy ve kasabalar sık sık Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğruyor.

Söz konusu saldırılar arasında ateş açarak yaralama, öldürme, darbetme, mülkü tahrip etme, ekin ve hayvanlara zarar verme ve çiftçilerin arazilerine erişimini engelleme gibi eylemler yer alıyor.

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