ABD ve İran arasında 60 günlük müzakere takvimi başlıyor

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilimi ve askeri çatışma riskini sona erdirmek amacıyla tarihi bir mutabakat sağlandı. Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin barış yolunda kritik bir eşiği aştığını duyurdu.

"Hürmüz Boğazı tamamen açıldı"

G7 Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Trump, mutabakat zaptının elektronik ortamda kendisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve İran tarafı adına Meclis Başkanı Kalibaf tarafından imzalandığını bildirdi.

Sürece ilişkin teknik detayları paylaşan Trump, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı tamamen açıldı. Mayınların temizlenmesi için kısa bir süreye daha ihtiyaç var ancak temizlik biter bitmez petrol akışı tam kapasite sağlanacak. Ayrıca, ilk etapta İran’a ait 7 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak. İran yükümlülüklerine uyduğu takdirde yaptırımların tamamen kaldırılması da gündemimizde. İran nükleer silaha sahip olmayacak."

Trump, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü Cenevre’de gerçekleştirileceğini ve ABD’yi Başkan Yardımcısı Mike Pence’in temsil edeceğini sözlerine ekledi.

60 günlük kritik süreç başlıyor

Mutabakatın ardından cuma günü atılacak fiziksel imzalarla birlikte 60 günlük bir müzakere süreci başlayacak. Bu süre zarfında ABD’li ve İranlı teknik heyetler, İran’ın nükleer programının geleceği başta olmak üzere tüm tartışmalı konuları yüz yüze görüşecek. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda nihai bir barış anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mutabakatı "çok önemli bir adım" olarak nitelendirerek Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacak olmasının küresel ekonomi için hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Bölgemiz rahat bir nefes aldı"

Gelişmelere ilişkin Türkiye’den ilk değerlendirme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye’nin de sürece katkı sunduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı;

İsrail’in tahrikleriyle 28 Şubat’ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. ABD ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Bölgeyi daha fazla bölmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık.

Savaşın insani boyutuna ve özellikle çocukların yaşadığı drama dikkat çeken Erdoğan, "Bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Mutabakatın kalıcı barış ve istikrara giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.