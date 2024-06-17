Norveç UNRWA'ya maddi desteğini arttıracak

Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, Norveç'in 2024'ün başında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yaptığı yardımlara ek olarak 10 milyon dolar daha yardım göndereceğini bildirdi.

"UNRWA, Gazze'deki insani yardım faaliyetlerinin bel kemiğidir." ifadesini kullanan Tvinnereim, Ajans'ın İsrail tarafından yapılan suçlamalar nedeniyle mali zorluklar yaşadığını hatırlattı.

Tvinnereim, UNRWA personelinin, okullarının ve hastanelerinin her gün saldırıya uğradığını, Ajans'ın Filistin'de faaliyet göstermesinin giderek zorlaştığını belirtti.

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 255 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 10 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 73 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 347’ye, yaralı sayısının 85 bin 372'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​ nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasında yer alan ve Gazze'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nda yolcu binasını ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi.

İsrail askerlerinin Refah kent merkezine ilerleyişi öncesinde İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bölgeye yoğun saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

