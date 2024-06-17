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Dünya
AA 17.06.2024 17:45

Kutsal topraklarda hacılara sağanak sürprizi

Hacılar, 40 derecenin üzerinde sıcaklığın etkili olduğu Mekke'de yağan sağanakla kısa süreli serinlik yaşadı.

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, hacı olmanın mutluluğunu yaşıyor. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

Kurbanları kesilip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamayı sürdürdü.

Hacılar 15 dakika süren yağış boyunca tekbir getirdi

Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları yedişer taşı bayramın ikinci günü sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan"a attı. Hacılar, şeytan taşlamaya bayramın üçüncü gününde de devam edecek.

Cemerat'taki şeytan taşlama alanına giden hacılar, ikindi vakti başlayan kısa süreli yağışa hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış boyunca kimi hacılar, tekbir getirdi.

Sağanak, yaklaşık bir haftadır 40 derecenin üzerindeki havadan bunalanlara kısa süreliğine de olsa serinlik hissettirdi.

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Hac Kurban Bayramı Mekke Sağanak
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Kutsal topraklarda hacılara sağanak sürprizi
Kutsal topraklarda hacılara sağanak sürprizi
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