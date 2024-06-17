Almanya'da Ukraynalı mültecilere verilen sosyal yardım tartışılmaya başlandı

Hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FPD) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan gelen mültecilere verilen sosyal yardımın azaltılmasını istedi.

Ukrayna'dan Almanya'ya gelen mültecilere ilerleyen dönemde, "Bürgergeld" (vatandaşlık parası) olarak bilenen sosyal yardım yerine İltica Yasası kapsamında sağlanan yardımın ödenmesini isteyen Djir-Sarai, "Her yerde iş gücü açığımız var; örneğin gastronomide, inşaatta veya bakım sektöründe. Artık vergi ödeyenlerin parası işsizliği finanse etmek için kullanılmamalı, bunun yerine insanların iş bulmasını sağlamalıyız." dedi.

Brandenburg Eyaleti İçişleri Bakanı Michael Stübgen de "vatandaşlık parası" sosyal yardımın Ukraynalı mültecilerin Almanya'da işe başlamasını durdurduğunu söyledi.

Stübgen, ülkesi için savaşmayarak Almanya'ya gelen Ukraynalı erkeklere verilen sosyal yardımı da eleştirerek, "Ukrayna'yı mümkün olan en iyi şekilde desteklemekten bahsetmek, aynı zamanda asker kaçağı Ukraynalılara para vererek desteklemek, bu birbirine uymuyor." ifadesini kullandı.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da Alman hükümetinin savaştan kaçan Ukraynalılara ülkeye geldiklerinde hemen "vatandaşlık parası" sağlanmasına ilişkin kararın yanlış olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Ülkede "asker kaçağı" Ukraynalılara yönelik tutumun değişmesini isteyen Herrmann, Almanya'nın Rusya karşı Ukrayna'yı destekleyip, aynı zamanda askerlik yapmaya yükümlü olanları, koşulsuz sosyal yardım sağlayarak Almanya'ya gelmelerinin teşvik edilemeyeceğini kaydetti.

Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Martin Rosemann ise "vatandaşlık parasının" Ukraynalı mültecilerin çalışmasını engellediğine ilişkin iddianın yanlış olduğunu savunarak, Ukraynalı mültecilerin, "vatandaşlık parası ve İş Bulma Kurumunun çalışmaları sayesinde iş piyasasına dahil edilebildiklerini söyledi.

Rosemann, bir kişinin asker kaçağı olup olmadığına karar vermenin Alman makamlarının görevi olamayacağını ifade etti.

Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal İşler Bakanı Andreas Philippi de "vatandaşlık parasının" kesilmesinin kısa vadede Ukrayna'ya daha fazla asker sağlayıp sağlamayacağının Almanya'da nesnel bir şekilde tartışılması gerektiğini kaydetti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de hükümetin Ukraynalı mültecilere vatandaşlık parası yerine İltica Yasası Kapsamında sosyal yardım verileceğine ilişkin bir planı bulunmadığını ifade etti.

Almanya İçişleri Bakanlığına göre ülkede büyük çoğunluğu kadın, genç ve çocuk olmak üzere 1,17 milyon Ukraynalı yaşıyor. Ülkede yaşayan 18-60 yaşlarındaki erkeklerin sayısı da yaklaşık 260 bin olduğu belirtildi.

Ukraynalı mültecilere Avrupa Birliği'nin (AB) geçici koruma mekanizması kapsamında Almanya'ya geldiklerinde oturma izni veriliyor. Ukraynalılar, Almanya'da oturma iznine sahip olduklarında daha düşük olan İltica Yasası kapsamında ödenen yardım yerine "vatandaşlık parası" almak için başvuruda bulunabiliyor.