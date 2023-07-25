Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.07.2023 00:10

Norveç, ülkedeki bakanlıklara siber saldırı düzenlendiğini duyurdu

Norveç hükümeti, ülkedeki 12 bakanlığa siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Norveç, ülkedeki bakanlıklara siber saldırı düzenlendiğini duyurdu
[Fotograf: AA]

Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, siber saldırı düzenlenen 12 bakanlığın, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle e-posta ya da diğer mobil hizmetlere erişiminin olmadığı belirtildi.

Yerel Yönetimler ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Sigbjorn Gjelsvik basın açıklamasında, siber saldırıları "ciddiye aldıklarını" ifade etti.

Gjelsvik, Norveç Hükümeti Güvenlik ve Hizmet Biriminin (DSS) durumu yakından takip ettiğini ve tedbirler aldığını bildirdi.

DSS Başkanı Erik Hope, "saldırının arkasında kimin olduğu ve boyutu hakkında konuşmak için erken olduğunu" kaydetti.

Norveç hükümetine karşı daha önce de siber saldırılar gerçekleşmişti.

ETİKETLER
Norveç Siber Saldırı
Sıradaki Haber
Yunanistan'a yardım için gönderilen uçuş ekibinin mücadelesi aralıksız sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
İsrail'de bir kişi aracıyla protestocuların arasına daldı
00:28
Danimarka, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı
00:35
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Danimarka’ya sert tepki
00:27
Netanyahu, yargı düzenlemesinde uzlaşı için muhalefetle diyalog kuracaklarını söyledi
00:26
Devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
00:17
Cezayir'deki orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İsrail Meclisi önünde yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor
İsrail Meclisi önünde yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor
FOTO FOKUS
İsrail'de bir kişi aracıyla protestocuların arasına daldı
İsrail'de bir kişi aracıyla protestocuların arasına daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ