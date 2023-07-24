Cezayir, İsveç ve Danimarka’da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılan açıklamada, Danimarka’nın Cezayir Büyükelçisi ile İsveç’in Cezayir Maslahatgüzarı'nın, Kopenhag ile Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu diplomatlara, “Cezayir'in resmi protestosu ve dünyadaki Müslümanların kutsallarına uzanan ve duygularını kışkırtan bu ahlaksız ve medeni olmayan eylemleri şiddetle kınadığı" yönündeki mesajının iletildiği ifade edildi.

Bu tür davranışların “korkunç ve iğrenç doğasıyla” ifade özgürlüğü ile hiçbir ilgisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, ifade özgürlüğünün “bu menfur suçların faillerini korumak için bir bahane ve kalkan olarak kullanılmasının” doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsveç ile Danimarka’ya bu tür suçların tekrarlanmaması için zorunlu tedbirler alma çağrısı yapıldı.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri bugün önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı marjinal grup üyeleri, 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.