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Dünya
AA 02.04.2024 14:02

Norveç silahaltındaki asker sayısını artıracak

Norveç hükümeti, silahaltındaki asker sayısını artıracağını duyurdu.

Norveç silahaltındaki asker sayısını artıracak

-Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, yaptığı açıklamada, profesyonel ordu uzmanlığı bulunan daha fazla kişiye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bakan Gram, "Doğru zamanda doğru becerilere sahip yeterli sayıda insanımız olmalı." ifadesini kullandı.

Askeri hizmete giriş seviyesinin her yıl aşamalı artacağını bildiren Gram, başkent Oslo'nun kuzeyinde yer alan Terningmoen kentindeki ordu tesisine de yüzlerce milyon dolar yatırım yapacaklarını ifade etti.

Norveç haber ajansı NTB, halen 9 bin olan silahaltındaki asker sayısının, 2036 yılında 13 bin 500'e çıkarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Ülkede askerlik hizmeti zorunlu olmasına rağmen askerler, çevrim içi değerlendirmenin ardından fiziksel testler yapılarak silahaltına alınıyor.

Danimarka da martta, ülkedeki zorunlu askerlik hizmetine kadınları da dahil edip hizmet süresini 4 aydan 11 aya çıkararak, silahaltındaki gençlerin sayısını artırmak istediklerini bildirmişti.

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