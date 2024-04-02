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Dünya
AA 02.04.2024 13:32

İngiltere, İsrail'e WCK çalışanlarının öldürülmesini "derhal soruşturması" çağrısında bulundu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'e, Gazze'de ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin derhal soruşturma başlatması çağrısında bulunduklarını belirtti.

İngiltere, İsrail'e WCK çalışanlarının öldürülmesini "derhal soruşturması" çağrısında bulundu
[Fotograf: AA]

Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda İngiliz vatandaşlarının öldürüldüğünün bildirildiğini, bunu doğrulamak için acilen çalıştıklarını ve ailelerine tam destek sağlayacaklarını ifade etti.

Bakan Cameron, "Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı yardım çalışanlarının ölümüne neden olan hava saldırısı haberi son derece üzücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bu insanların, hayat kurtaran yardımları, umutsuzca ihtiyacı bulunanlara ulaştırmak için çalışan kişiler olduğunu vurgulayan Cameron, insani yardım çalışanlarının korunması ve işlerini yapabilmesinin esas olduğunu kaydetti.

Bakan Cameron, "İsrail'e derhal soruşturma başlatması ve yaşananlara ilişkin tam ve şeffaf açıklama yapması çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

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