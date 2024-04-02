Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan fırtınada 7 kişi yaşamını yitirdi

Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde pazar gecesi gök gürültülü fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu.

Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (ASDMA), 52 bin 899 kişinin etkilendiği fırtınanın neden olduğu afet ve kazalarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

ASDMA, yıldırım isabet eden 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Şiddetli rüzgarlar sonucu ağaçlar ve elektrik direklerinin kökünden söküldüğü Tripura eyaletinde ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Manipur eyaletinde de yıldırım isabet eden 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Fırtınada yüzlerce ev ve bina ile alt yapı hasar gördü.