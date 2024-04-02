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Dünya
AA 02.04.2024 13:30

Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan fırtınada 7 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan fırtınada 7 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: AFP]

Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde pazar gecesi gök gürültülü fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu.

Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (ASDMA), 52 bin 899 kişinin etkilendiği fırtınanın neden olduğu afet ve kazalarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

ASDMA, yıldırım isabet eden 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Şiddetli rüzgarlar sonucu ağaçlar ve elektrik direklerinin kökünden söküldüğü Tripura eyaletinde ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Manipur eyaletinde de yıldırım isabet eden 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Fırtınada yüzlerce ev ve bina ile alt yapı hasar gördü.

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