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Dünya
AA 02.04.2024 13:26

Polonya'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar 5 kişinin ölümüne yol açtı

Polonya'da saatteki hızı 100 kilometreyi aşan rüzgarda devrilen ağaçlar, 5 kişinin ölümüne neden oldu.

Polonya'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar 5 kişinin ölümüne yol açtı

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Zakopane ve Rabka-Zdroj şehirlerinde, dün şiddetli rüzgardan kaynaklanan 3 ayrı kaza yaşandı.

İtfaiye yetkilileri, devrilen ağaçlar nedeniyle Rabka-Zdroj şehrinde 2 kadın ve 1 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, Zakopane şehrinde ise arabasının üzerine ağaç düşen 1 kadın ile 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini aktardı.

Öte yandan, yetkililer, halkı şiddetli rüzgara karşı uyararak, Tatra Ulusal Parkı'nın dağ yollarını ulaşıma kapattı.

Yerel basında çıkan haberlerde ise itfaiyecilerin pazartesi sabahı yolları kapatan ağaçları kaldırmak ve çatıları hasar alan ev sahiplerine yardım etmek amacıyla 140 noktaya müdahale ettiği bildirildi.

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