Çok Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.04.2024 13:19

İsrail'in 178 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 916'ya çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 916'ya yükseldi.

İsrail'in 178 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 916'ya çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 178 gündür sürdürdüğü saldırılardaki ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 71 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 102 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 916'ya çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 494'e ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Gazze'de vurulan yardım kuruluşu konvoyu, saldırı öncesinde İsrail'i bilgilendirmiş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Kamyonet tünelde tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
13:34
DSÖ: Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz
13:36
İngiltere, İsrail'e WCK çalışanlarının öldürülmesini "derhal soruşturması" çağrısında bulundu
13:31
Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan fırtınada 7 kişi yaşamını yitirdi
13:29
Rapor: ABD'de Müslümanlara yönelik ayrımcılık 7 Ekim sonrasında arttı
13:28
ABD'de enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi bulaştı
Otizmli genç okuldaki dokuma tezgahının başından kalkmıyor
Otizmli genç okuldaki dokuma tezgahının başından kalkmıyor
FOTO FOKUS
Teknolojinin hızı gençlerle birlikte yetişkinleri de etkiliyor
Teknolojinin hızı gençlerle birlikte yetişkinleri de etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ