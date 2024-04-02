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Dünya
TRT Haber 02.04.2024 12:49

İran: İsrail'den intikam alınacak

İran lideri Ali Hamaney Suriye'deki saldırı nedeni ile İsrail'den intikam alınacağını söyledi. Hamaney "İsrail buna pişman olacak" açıklamasını yaptı.

İran: İsrail'den intikam alınacak
[Fotoğraf: Arşiv]

İsrail'e ait F-35 uçakları Suriye'deki İran Konsolosluğu'nu 6 füze ile vurdu. Başkent Şam'daki İran'a ait büyükelçilik yerleşkesi içinde bulunan diplomatik temsilcilikteki 7 kişi öldü.

Ölenler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan üst düzey iki komutan da var.

İran: Saldırı cevapsız kalmayacak

İran lideri Ali Hamaney Suriye'deki saldırı nedeni ile İsrail'den intikam alınacağını söyledi. Hamaney "İsrail buna pişman olacak" açıklamasını yaptı.

İran Tel Aviv'e sert tepki gösterdi ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi "Saldırı cevapsız kalmayacak." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çekti. "İsrail sonuçlarına katlanacak." dedi.

İsrail'e tepki

İsrail'e diğer ülkelerden de tepki geldi.

Rusya, Pakistan, Katar, Umman, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan, İran'ın diplomatik temsilciliğine yönelik İsrail saldırısını kınadı.

Netanyahu yönetimi, saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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İsrail basınına göre, Tel Aviv' diplomatik misyonlarını alarma geçirdi.

ABD medyasında ise Washington'ın "saldırıyla ilgimiz yok." yorumuna yer verildi.

Suriye'deki ABD güçlerine ait askeri üs de hedef alındı.

Yerel kaynaklar, Humus'a bağlı Tenef bölgesindeki Amerikan üssüne insansız hava araçları ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtiyor.  

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