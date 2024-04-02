DSÖ: Şifa Hastanesi'nin harabeye döndüğünü gördük

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail güçlerinin 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırılarıyla tamamen kullanılamaz hale getirip çekildiği Şifa Hastanesi ve Gazze'deki son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dünyada birçok insan için Paskalya tatili olan süreçte Gazze'de korkunç düzeyde şiddetin devam ettiğini belirten Harris, "Şifa Hastanesinin harabeye döndüğünü gördük. Hastane artık hiçbir şekilde hizmet vermiyor. Kuşatma sırasında 21 hastanın öldüğünü biliyoruz. Şifa Hastanesi'ni imha etmek, Gazze'deki sağlık sisteminin kalbini söküp atmak demektir." dedi.
Harris, DSÖ'nün, yardım için neler yapabileceğini görmek üzere hastaneye bir misyon göndermeyi planladığını ancak böyle bir görev izin verilip verilmeyeceğini bilmediklerini kaydetti.
Gazze'nin kuzeyinde birkaç kısmi hizmet veren hastanenin bulunduğunu aktaran Harris, Kemal Advan Hastanesine her gün yetersiz beslenen en az 15 çocuğun geldiğini söyledi.
Harris Gazze'de ihtiyaçların artmaya devam ettiğini vurgulayarak, Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etti.
Gazze'deki hükümet İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.
İsrail ordusu ise, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.