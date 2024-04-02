DSÖ: Şifa Hastanesi'nin harabeye döndüğünü gördük

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail güçlerinin 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırılarıyla tamamen kullanılamaz hale getirip çekildiği Şifa Hastanesi ve Gazze'deki son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada birçok insan için Paskalya tatili olan süreçte Gazze'de korkunç düzeyde şiddetin devam ettiğini belirten Harris, "Şifa Hastanesinin harabeye döndüğünü gördük. Hastane artık hiçbir şekilde hizmet vermiyor. Kuşatma sırasında 21 hastanın öldüğünü biliyoruz. Şifa Hastanesi'ni imha etmek, Gazze'deki sağlık sisteminin kalbini söküp atmak demektir." dedi.

Harris, DSÖ'nün, yardım için neler yapabileceğini görmek üzere hastaneye bir misyon göndermeyi planladığını ancak böyle bir görev izin verilip verilmeyeceğini bilmediklerini kaydetti.

Gazze'nin kuzeyinde birkaç kısmi hizmet veren hastanenin bulunduğunu aktaran Harris, Kemal Advan Hastanesine her gün yetersiz beslenen en az 15 çocuğun geldiğini söyledi.

Harris Gazze'de ihtiyaçların artmaya devam ettiğini vurgulayarak, Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etti.