Çok Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.04.2024 12:23

AB, İsrail'in Gazze'ye saldırısında yardım görevlilerinin öldürülmesini kınadı

Avrupa Birliği (AB) İsrail'in saldırısında Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı.

AB, İsrail'in Gazze'ye saldırısında yardım görevlilerinin öldürülmesini kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medya platformu X hesabından İsrail saldırısında dün insani yardım çalışanlarının öldürülmesine tepki gösterdi.

"Saldırıyı kınıyor ve soruşturma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanan Borrell, "Sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunmasına yönelik tüm taleplere rağmen yeni masum kayıplar görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Lenarcic de "Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik bir saldırıyı daha kınıyorum. Bu artık durmalı. Şimdi ateşkes" mesajını paylaştı.

7 yardım çalışanı hayatını kaybetmişti

ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu WCK, Gazze'de İsrail'in dünkü saldırısında 7 çalışanının öldüğünü bildirmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." açıklamasında bulunulmuştu.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Kuzey Kore, seçimler öncesinde toplumumuzu sarsmaya çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Kamyonet tünelde tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
13:34
DSÖ: Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz
13:36
İngiltere, İsrail'e WCK çalışanlarının öldürülmesini "derhal soruşturması" çağrısında bulundu
13:31
Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan fırtınada 7 kişi yaşamını yitirdi
13:29
Rapor: ABD'de Müslümanlara yönelik ayrımcılık 7 Ekim sonrasında arttı
13:28
ABD'de enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi bulaştı
Otizmli genç okuldaki dokuma tezgahının başından kalkmıyor
Otizmli genç okuldaki dokuma tezgahının başından kalkmıyor
FOTO FOKUS
Teknolojinin hızı gençlerle birlikte yetişkinleri de etkiliyor
Teknolojinin hızı gençlerle birlikte yetişkinleri de etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ