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Dünya
AA 02.04.2024 11:54

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Kuzey Kore, seçimler öncesinde toplumumuzu sarsmaya çalışıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlatmasının arkasındaki amacın, parlamento seçimleri öncesinde Güney Kore toplumunu "sarsmak" olduğunu belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Kuzey Kore, seçimler öncesinde toplumumuzu sarsmaya çalışıyor

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, başkent Seul'ün güneyinde bulunan Sejong kentinde düzenlenen kabine toplantısında, Pyongyang'ın fırlattığı orta menzilli füzeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin seçimler öncesinde fırlattığı füzeyle toplum genelinde "karmaşıklık" yaratmayı amaçladığını savunan Yoon, "Kuzey Kore, füze ve diğer askeri kışkırtmalarını sürdürürken, seçimler öncesinde toplumumuzu sarsmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Yoon, ayrıca "Pyongyang'ın ilave kışkırtmalarına" karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Kuzey Kore'nin Nükleer İşlerinden Sorumlu Genel Direktörü Lee Jun-il'in, Amerikalı ve Japon mevkidaşları Jung Pak ve Hamamoto Yukiya ile Kuzey Kore'nin füze fırlatmasını görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, üç ülkenin yetkililerinin, Pyongyang'ın son balistik füze fırlatmasını kınadığı ifade edildi.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurmuştu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 06.53'te Japon Denizi yönüne balistik füze ateşlediği belirtilmişti.

Açıklamada, orta menzilli olduğu tahmin edilen füzenin, Japon Denizi'ne düştüğü kaydedilmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 100 kilometre irtifaya ulaşabildiğini ve havada azami 650 kilometre katederek Japon ulusal münhasır bölgesinin dışına düştüğünü açıklamıştı.

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