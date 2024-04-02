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Dünya
AA 02.04.2024 11:52

Filistinli gruplar İsrail'in Gazze'de yardım personelini öldürmesini "katliam" olarak niteledi

Filistinli direniş grupları, İsrail'in Gazze'de düzenlediği ve insani yardım kuruluşu World Central Kitchen'in (WCK), yemek dağıtım çalışmalarına katılan, aralarında Batı uyrukluların da bulunduğu 7 personelinin ölmesine neden olan saldırıyı, "katliam" şeklinde niteledi.

Filistinli gruplar İsrail'in Gazze'de yardım personelini öldürmesini "katliam" olarak niteledi

Direniş gruplarından konuya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamada "İsrail'in bu saldırısının tüm dünyaya, Filistinlilerin acılarını hafifletmeye çalışan tüm uluslararası ve insani çabalar için, bir korkutma mesajı" olduğu kaydedildi.

"Vahşi hava saldırısı" ve "katliam" şeklinde nitelenen bombardımanda, öldürülen aralarında Batı uyrukluların bulunduğu 7 personelin "Filistin halkının dostları" olduğu ifade edildi.

Uluslararası ve küresel çaba gerektiren bir suç olan bu saldırının sağlam bir uluslararası hamle olmadan sona erdirilemeyeceği vurgulanan Filistinli grupların açıklamasında, ABD yönetimine "İsrail'in yanında yer almayı bırakması ve bu ülkenin devam eden saldırılarını ve tüm insani, hukuki yasa ve sözleşmeleri ihlal etmesini örtbas etmeyi bırakması" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda WCK'nin, Gazze'deki yemek dağıtım çalışmalarına katılan ve aralarında Batı uyrukluların da bulunduğu 7 personeli hayatını kaybetmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de çalışanlarının İsrail ordusunca öldürülmesine ilişkin, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

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